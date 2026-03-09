הסלמה אזורית: טיל נוסף יורט בשטח טורקיה, שפורסת מטוסי קרב

לאחר צמצום יחסי בטווח הטילים האיראני, שיגור נוסף מאיראן יורט היום בשטח טורקיה, זאת לאחר שארדואן הודיע על פריסת כוחות צבא

לפחות שיגור אחד נוסף מאיראן, יורט לפני זמן קצר מעל שטח טורקיה, לאחר שזו אותתה על מוכנות להצטרף למאמץ ההגנתי האזורי.

מטעם משרד ההגנה הטורקי נמסר כי בפעם השנייה מתחילת המלחמה באיראן, טיל איראני נוסף חדר אל שטח טורקיה, וייורט על ידי מערכות הגנה של ברית נאט"ו.

התפתחות זו מגיעה כמובן לאחר שרק לפני ימים, התנצל הנשיא פזשכיאן על המתקפות כנגד מדינות במרחב שאינן קשורות ישירות לסכסוך, התנצלות שהציתה סערה בקרב המעגלים הקיצוניים של השלטון בטהראן.

כעת נראה כי לאחר ירישת אביו, עלי חמינאי, בנו מוג'תבא מוביל קו לוחמני כפי שציפו ממנו רבים.

בנוסף לתקרית, טורקיה הודיעה כי תפרוס מטוסי קרב ומערכות יירוט אל קפריסין כחלק מחיזוק המהלך ההגנתי סביב האי, דבר שייתכן שהוא מה שהזמין את האיראנים אל שיגור נוסף לשטח המדינה.