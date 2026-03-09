טראמפ בסרטון חדש: "שעת החופש של אזרחי איראן קרובה מתמיד"

הנשיא טראמפ לא מוריד את הרגל מהגז, והבית הלבן משתף סרטון נוסף המהלל את העוצמה האמריקנית ומשגר שורה של איומים נוספים אל איראן

בסרטון חדש שמפורסם על ידי הבית הלבן, וכולל תיעודים של תקיפות אמריקאיות כנגד איראן, ושימוש בכלי המלחמה המתקדמים ביותר של ארצות הברית, הדהד הבית הלבן את מסריו של טראמפ לעם האיראני, בהם התחייב להכות במשטר והבטיח ששעת החופש לאנשי איראן, קרובה מתמיד.

צילום: הבית הלבן

סרטון התדמית שפורסם על ידי הבית הלבן לפני זמן קצר, כולל שורה של אמירות מהנשיא טראמפ, מזכיר המלחמה, פיט הגסת', ומזכיר המדינה מרקו רוביו. כולם מהדהדים מסרי ניצחון מתקרב כנגד איראן.

בפתיחת הסרטון מזהיר הנשיא טראמפ: "המשטר הזה ילמד מהר מאוד כי זה רעיון גרוע מאוד לאתגר את ארצות הברית".

מיד אחריו נשמע מזכיר המלחמה, פיט הגסת', מאיים: "אנחנו מזכירים לכל העולם, אם אתה תהרוג אמריקאים, אנחנו לא נשחק איתך משחקים, אנחנו נמצא אותך, נצוד אותך, ונהרוג אותך ללא היסוס".

ואחריו נשמע מזכיר המדינה רוביו מסביר בנחרצות: "איראן מונהגת על ידי קיצוניים דתיים, שרוצים לבנות חומה של נשק שמאחוריה יוכלו לבנות פצצות אטום, הנשיא קבע שלא ניתן לזה לקרות".

לבסוף, נשמע שוב קולו של הנשיא טראמפ, על רקע סרטונים מהתקיפות באיראן, מודיע באופטימיות כי: "שעת החופש של אזרחי איראן מתקרבת, היא קרובה מתמיד".