האיחוד האירופאי נגד חיזבאללה: "מטרה לגיטימית במלחמה באיראן"

קאיה קאלאס, שרת החוץ של ממשלת האיחוד האירופאי, פרסמה הצהרה בה תקפה את החלטתו של ארגון הטרור חיזבאללה להשתתף במערכה למען איראן, ובמקביל האשימה את ישראלי בתגובה "כבדה מידי" לירי מלבנון, וקרה לשני הצדדים להחזור להסכמות הפסקת האש.





"לבנון מסתכנת בהפיכה לחזית נוספת במלחמה עם איראן. החלטתו של חזבאללה לתקוף את ישראל כאות תמיכה באיראן מסכנת את האזור כולו ומוסיפה ממד קטלני. לישראל עומדת הזכות להגנה עצמית בהתאם למשפט הבינלאומי. כל השלוחים המצטרפים למלחמה הופכים את עצמם למטרות לגיטימיות. על חזבאללה להתפרק מנשקו ולחדול מכל פעולה נגד ישראל" הודיע קאלאס בנחרצות.

אך סייגה מיד: "בד בבד, תגובתה של ישראל הייתה כבדה. פעולת התגמול שלה גורמת לעקירה המונית של אוכלוסייה ומערערת עוד יותר מצב שברירי ממילא. היא מסתכנת בגרירת לבנון ואנשיה למלחמה שאינה שלהם, תוך השלכות הומניטריות חמורות. על ישראל להפסיק את פעולותיה בלבנון. יש לכבד את הריבונות ואת השלמות הטריטוריאלית של לבנון".

ההודעה מגיעה על רקע ההתגברות על קווי הגבול של ברית נאט"ו בקפריסין וטורקיה, והצטרפות מדינות האיחוד כמו צרפת, איטליה ויוון גם הן אל המערכה.