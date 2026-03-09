ניר דבורי מתייחס לסערה: "אני מתנצל, זה עליי"

אחרי שהציג אמש סרטון גיימינג ואמר כי מדובר במפציצי B2 של צבא ארה"ב בשמי איראן, הכתב הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, התנצל הערב בפני הצופים ואמר: "זה היה סרטון שגוי. זה עליי. לכן ראוי שאנחנו נתנצל ואני אתנצל בפני הצופים".

אמש, במהלך המהדורה שלחדשות 12, הציג הפרשן הצבאי ניר דבורי מה שנראה כ"תיעוד דרמטי" ובלעדי: המפציץ האסטרטגי החמקן של ארה"ב, ה-B2 Spirit, כשהוא טס לכאורה בשמי איראן כחלק מהתקיפות האמריקניות האחרונות. דבורי תיאר את יכולותיו של המפציץ המתקדם בעולם, אלא שבעודו מדבר, ברשת כבר החלה להתחולל סערה. בתוך דקות ספורות, קהילת הגיימרים בישראל זיהתה את ה"זיוף" והציפה את הרשתות החברתיות בהוכחות חותכות. אני לא מאמין שזה שודר בטלוויזיהpic.twitter.com/Y6DGVUqKzT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)March 8, 2026 הגיימרים זיהו מיד: "זה סימולטור" הגיימרים, המכירים היטב את עולם מדמי הטיסה, לא היו צריכים יותר ממבט חטוף כדי להבין שמדובר בקטע וידאו מתוך המשחק הפופולריDCS(Digital Combat Simulator). הם הצביעו על פרטים טכניים שקיימים רק בסימולטורים – החל מזוויות הצילום ה"נקיות" מדי, דרך תנועת העננים הממוחשבת ועד למודל הספציפי של המטוס שמופיע בגרסאות המשחק. התברר כי הסרטון רץ ברשת כבר מספר שנים כסרטון מעריצים המדמה תקיפה תיאורטית, ואין לו כל קשר למציאות המבצעית. הגולשים מיהרו להעלות את הסרטון המקורי מיוטיוב, מה שהפך את הדיווח בפריים-טיים למביך במיוחד. הסרטון הוסר מהאוויר בחדשות 12 הבינו מהר מאוד את גודל הטעות. זמן קצר לאחר השידור, הדיווח הוסר מהאתר ומחשבונות המדיה החברתית של הערוץ, בניסיון לצמצם את הנזק התדמיתי.

