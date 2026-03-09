ביתו של השחקן הישראלי נפגע מטיל איראני

השחקן עדכן ברשתות החברתיות על הנזק שנגרם לביתו ועל הליך הפינוי: "הביורוקרטיה היא סיוט, אך המערכות עושות מעל ומעבר"

השחקן שרון אלכסנדר עדכן היום (ב') כי דירתו נפגעה מטיל איראני וכי בעקבות הנזק הוא פונה מביתו למלון בתל אביב. בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, ביקש אלכסנדר להרגיע לגבי מצבו האישי וציין: "הדירה שלי נפגעה. אני בסדר גמור. פוניתי למלון 'בובו' בתל אביב ליד הבית".

אלכסנדר התייחס להתמודדות עם ההשלכות המעשיות של הפגיעה בביתו: "ההתעסקות הבלתי פוסקת בכל הביורוקרטיה זה די סיוט", כתב, אך הוסיף כי הוא מקבל סיוע נרחב מהגופים השונים.

"כל מי שאני פונה אליו בכל המערכות - רשות המיסים, מס רכוש, עיריית תל אביב, משרד הרווחה והמתנדבים מ'לב אחד' - עושים מעל ומעבר כדי שיהיה לי פחות קשה", שיתף השחקן.

לדבריו, למרות הסיטואציה המורכבת, הוא נמצא במיקוד גבוה: "סך הכול אדרנלין מטורף. מיקוד ופוקוס בשיא. תודה לכל מי שמסייע. בריאות ושלום לכולם".