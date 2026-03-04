הבית הלבן בהודעה מיוחדת: "ימיו של המשטר האיראני נגמרו"

דוברת הבית הלבן יצאה כעת בהצהרה מיוחדת אל התקשורת בבית הלבן, בה הודיעה כי ימיו של המשטר האיראני בתור גורם טרור מוביל שמערער את המזרח התיכון ללא עוררין נגמרו, וכי הנשיא מחויב להבסתו.





"תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ, המשטר האיראני שזרע טרור ברחבי המזרח התיכון, נמעך. 47 שנים של אפשור והכלה של משטר הטרור נגמרו, מנהיגיה הזדוניים של איראן משלמים כעת את מחירי פשעיהם נגד אמריקה והעם האמריקאי, והם משלמים בדם".



"מאז 1979 משטר הטרור האיראני אפשר את הריגתם של אמריקאים, הם צועקים 'מוות לאמריקה' ופועלים כדי להרוג אמריקאים, אלה אותם מחבלים שהשתלטו על השגרירות שלנו, וכלא 66 אמריקאים כבני ערובה בטהראן, הם טבחו 241 חיילים בעזרת משאית נפץ בביירות, הם סייעו לפגוע באלפי חיילים בעיראק, וזו רק פיסה קטנה מההיסטוריה המדממת שלהם".

"מנהיגים קודמים, היו חלשים או מפוחדים מידי להתמודד עם האיום הזה, חלקם, כמו ברק חוסיין אובמה, העבירו משטחי מזומנים למשטר, שבסופו של דבר מימנו את המסע הטרורסטי שלהם נגד ארה"ב ובעלות בריתה, ובאותו זמן קידמו הסכמים שיאפשרו לטהראן לפתח פצצה גרעינית".

"כעת, אחרי אינסוף של הכלה וריצוי בלתי נגמרים והצהרות ריקות של פוליטיקאים משני צידי המתרס הפוליטי, הנשיא טראמפ הוא איש הפעולה, הוא מטיל אחריות על המפלצות האלה, ומכבה לעד את שאיפותיהם הגרעיניות, דורות עתידיים יזכרו את הרגע הזה בתור הרגע בו הצל המאיים של איראן גרעינית הגיע אל סיומו".

"מטרות המבצע הן אלה: 1. פירוק מוחלט של יכולות הטילים של איראן ואת יכולות ייצור הטילים שלה, 2. השמדה מוחלטת של הצי האיראני, אשר עד כה הוטבעו מעל ל-20 מספינותיו, כולל היום לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, צוללת השמידה ספינה בעזרת טורפדו, לא תהיה יותר ספינה איראנית אחד בים הערבי. 3. מבצע 'זעם אפי' יוודא כי שלוחי המשטר לא יוכלו לערער יותר את ביטחון האזור או את העולם. 4. המבצע הזה יוודא שלאיראן לעולם לא תהיה פצצה גרעינית".