שייחים מוסלמים בפתווה: "לנקום את חמינאי, לשפוך דם כופרים"

תמונתו של האייתולה עלי חמינאי עולה באש. צילום: Photo by Chaim Goldberg/Flash90

שייחים, אימאמים וחכמי דת מוסלמים פרסמו הוראה דתית מפורשת לנקום את מותו של חמינאי, וקראים לשפוך "דם כופרים" ברחבי העולם

אימאם איראני מוביל, יחד עם חכמי דת שיעים נוספים, פרסמו מוקדם יותר 'פתווה', ציווי דתי-מוסלמי, הקורא לכלל המאמינים בעולם השיעי, והמוסלמים בכלל "לעולל נקמת דם על הכופרים והרוצחים".

בעקבות מותו של חמינאי בתקיפה ישראלית-אמריקאית בתחילת המתקפה על איראן במסגרת מבצע "שאגת הארי", מנהיג דת איראני מוביל, מראקם שיראזי, פרסם מכתב יחד עם אנשי דת נוספים, בקריאה לנקום את מותו של חמינאי בכל דרך שתידרש.

"כל מוסלמי, כל מאמין, כל איש השייך לאללה, מחויב על פי דת ועל פי רצונו של נביאו היחיד של אללה, לפעול ככל הניתן, גם במחיר 'שוהאדה' (הפיכה אל שאהיד) לנקום את מותו של המורה, האימאם הגדול, הקדוש הנרצח עלי חמינאי, מוביל השיעה שמצא שוהאדה בידי הכופרים, יש לנקום כנגד הכופרים וכנגד הרוצחים ולשפוך את דמם בכל מקום בו ימצאו".

המכתב שפורסם הצית חשש בעולם המערבי, במיוחד במדינות כמו בריטניה, צרפת ומדינות נוספות באירופה, בהן אוכלוסייה גדולה של מוסלמים, בעלת חלקים אשר מאמינים בפלג השיעי של האסלאם.