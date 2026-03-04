צבא לבנון: "עצרנו עשרות מחיזבאללה, נעצור את פלישת ישראל"

צבא לבנון מודיע רשמית כי החל לפעול למעצר אנשי חיזבאללה, לאחר הכרזת הממשלה על הארגון כישות צבאית לא חוקית, ובאותה נשימה הודיע כי יפעל לעצירת הפלישה הישראלית

דוברות צבא לבנון פרסמה הצהרה רשמית לפני זמן קצר, לראשונה מאז החרפת המהלומות בין ישראל וחיזבאללה, לאחר שארגון הטרור נכנס למערכה נגד ישראל בעקבות המבצע נגד איראן. בצבא לבנון הביעו מחויבות לפעול כנגד חיזבאללה, אך גם קראו לעצור את ההתקדמות הישראלית בשטח.

ההודעה מגיעה "בעקבות הפלישה הישראלית ובעקבות שיגורים רקטיים לא חוקיים משטח לבנון" כך על פי דוברות הצבא ונמסר בה כי: "מפקדת הצבא מדגישה כי היא ממשיכה ביישום החלטות הדרג המדיני באופן השומר על האינטרס הלאומי העליון. אנו רואים הן בפלישה הישראלית והן בשיגורים הבלתי חוקיים מתוך שטח לבנון של רקטות וכלי טיס, הפרה בוטה של הריבונות הלבנונית, של החוק הבינלאומי ושל הבנות במסגרת הסכם הפסקת האש, אנחנו מפעילים מאמצים לעצור את הפלישה הישראלית דרך מנגנוני הפסקת האש".

"הצבא ממשיך את תיאומו עם הממשלה ועם כוחות האו"ם הזמניים תחת יוניפי"ל ומועצת הפסקת האש, זאת על מנת לעצור את הפלישה הישראלית אל תוך שטח לבנון ואת מתקפותיה. במקביל לכך, בהתאם להוראת הממשלה, בוצעו מעצרים של 26 תושבי דרום לבנון, אחד מהם פלסטיני, במחסומים שהוקמו על מנת לשמור על הסדר והחוק באזור, לאחר שנתפסו משנעים תחמושת וכלי נשק אסורים באזורי הגבול".

"הורנו ליחידות הצבא לסגת מנקודות מרכזיות כחלק מתוכנית מבצעית סדורה, על מנת למנוע חיכוך עם כוחות במרחבי הגבול, כולל באזור סוריה. הצבא קורא לאזרחי המדינה לשמור על הסדר והחוק ועל הוראות הממשלה החוקיות, כל נשק אסור שיתפס יועבר אל ידיי מועצת הפסקת האש".



