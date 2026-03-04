מחכים לחשיפת השיר לאירוויזיון? יובל רפאל מוסרת את ברכתה

צילום: מתוך מוד האינסטגרם של כאן

יובל רפאל ונועם בתן צילום: מתוך מוד האינסטגרם של כאן

רגע לפני חשיפת השיר הישראלי לאירוויזיון במשדר מיוחד בכאן 11, יובל רפאל, שייצגה את ישראל בשנה שעברה וזכתה במקום השני, מעבירה לנועם בתן את הדגל. השיר החדש "מישל" ייחשף מחר

רגע לפני חשיפת השיר הישראלי לאירוויזיון 2026, יובל רפאל, שייצגה את ישראל בשנה שעברה וזכתה במקום השני, מעבירה את הדגל לנועם בתן - שנבחר לייצג את ישראל השנה בתחרות.

רגע סמלי בדרך לאירוויזיון

בסרטון שפורסם נראית רפאל כשהיא מוסרת לבתן את "שרביט האירוויזיון" - דגל ישראל, רגע סמלי שמסמן את המעבר בין נציגת ישראל מהשנה שעברה לנציג שייצג את המדינה בתחרות הקרובה.

ישראל עושה את הבלתי יאומן: מקום שני באירוויזיון צילום: יובל רפאל (צילם: Alma Bengtsson)

מחר: חשיפת השיר הישראלי

הסרטון מגיע רגע לפני המשדר המיוחד שישודר מחר בכאן 11, שבו ייחשף השיר שיבצע בתן בתחרות הקרובה. שם השיר כבר נחשף, "מישל", ומאז הפרסום הסקרנות סביבו רק הולכת וגוברת.

כעת נותר לחכות למשדר המיוחד, שבו יישמע לראשונה השיר שינסה להביא לישראל הצלחה נוספת בתחרות.