מחכים לחשיפת השיר לאירוויזיון? יובל רפאל מוסרת את ברכתה

רגע לפני חשיפת השיר הישראלי לאירוויזיון 2026, יובל רפאל, שייצגה את ישראל בשנה שעברה וזכתה במקום השני, מעבירה את הדגל לנועם בתן - שנבחר לייצג את ישראל השנה בתחרות.
רגע סמלי בדרך לאירוויזיון
בסרטון שפורסם נראית רפאל כשהיא מוסרת לבתן את "שרביט האירוויזיון" - דגל ישראל, רגע סמלי שמסמן את המעבר בין נציגת ישראל מהשנה שעברה לנציג שייצג את המדינה בתחרות הקרובה.
מחר: חשיפת השיר הישראלי
הסרטון מגיע רגע לפני המשדר המיוחד שישודר מחר בכאן 11, שבו ייחשף השיר שיבצע בתן בתחרות הקרובה. שם השיר כבר נחשף, "מישל", ומאז הפרסום הסקרנות סביבו רק הולכת וגוברת.
כעת נותר לחכות למשדר המיוחד, שבו יישמע לראשונה השיר שינסה להביא לישראל הצלחה נוספת בתחרות.
