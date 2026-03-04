הכנסת סגורה; אך אלו הדיונים שיתקיימו בקרוב

יו"ר ועדת הכנסת אמיר אוחנה הודיע, כי בהתאם להערכת המצב שהתקיימה על מנת לאפשר את המשך פעילות הכנסת יתקיימו ישיבות הנוגעות לענייני המלחמה והתקציב

בהתאם להערכת מצב הודיע יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, כי החל ממחר (חמישי) תשוב פעילות הכנסת, אך במסגרת מצומצמת.

במסגרת הערכת המצב שהתקיימה בראשות יו״ר הכנסת חה״כ אמיר אוחנה בה השתתפו מנכ״ל הכנסת משה צ׳יקו אדרי, קצין הכנסת ניצב יובל חן, מזכיר הכנסת דן מרזוק ויועמ״שית הכנסת עוה״ד שגית אפיק,וכן בהתאם להגעת להסכמות עם יו״ר הקואליציה חה״כ אופיר כץ ומרכזת האופוזיציה חה״כ מירב בן-ארי, הוחלט על קיום הדיונים הבאים:

1. ועדות שעל שולחנן חוקים הקשורים למלחמה והם בהסכמה.

2. דיוני תקציב והסדרים.

3. ועדת חוץ וביטחון ככל שיידרש.

4. קיום דיוני ועדות באולמות ועדה המשמשים כמרחבים מוגנים או סמוכים אליהם באופן המאפשר פינוי מהיר בעת הצורך.

הדיונים יתקיימו במטרה לאזן על ביטחון באי הכנסת לבין המשך תפקודה של הרשות המחוקקת. יש לציין כי גם מחר לא יורשו להיכנס למשכן קבוצות אורחים, מבקרים וסיורים. הערכת מצב נוספת תקיים במוצ"ש.