בצל המלחמה: החלה ההזרמה ההיסטורית לכנרת. צפו

מערכת "המוביל ההופכי" הופעלה בקצב של אלפי קוב בשעה כדי להבטיח את עתיד משק המים והחקלאות בצפון

על רקע המלחמה, ובמטרה לנצל את עודפי המים הקיימים בתקופה הזו, היום החלה ההזרמה ההיסטורית לכנרת שתשמור על עתיד המים בישראל.

חברת המים הלאומית מקורות ורשות המים החלו היום (ג') בהזרמה בהיקף רחב של מי ים מותפלים לאגם הכנרת, זאת על רקע שינויי האקלים, מיעוט המשקעים בצפון והצורך להבטיח יציבות ארוכת טווח למשק המים.

הזרמת המים המותפלים לכנרת מתבצעת באמצעות מערכת "המוביל ההופכי" – אחד ממיזמי התשתית החדשניים שבוצעו בישראל בעשור האחרון, ובקצב של כ-4,000 קוב/שעה. הכמות החדשה מתווספת לזו שמוזרמת כבר מדצמבר 2025 מאזור עין רביד ובהיקף של כ-1,000 קוב/שעה, כך שתוספת המים המצטברת שתגיע לאגם עד תחילת הקיץ תגיע לכ-5,000 קוב/שעה.

פיראס תלחמי, רשות המים

פרויקט המוביל ההופכי נחשב לאחד החדשניים מסוגו בעולם, עם יכולת הזרמה של מים מותפלים למאגר מים טבעיים. הפרויקט נחנך לפני כשלוש שנים ולאחר השקעה ופיתוח של חברת מקורות וחברת הבת מקורות שח"מ בהיקף של כמיליארד שקל, אולם פרט לבדיקת מערכות ראשונית עד היום לא נעשה בו שימוש תפעולי רחב היקף.

צוין שהזרמת המים בחלקה המזרחי של המערכת אינה מתבצעת ישירות לתוך האגם, והמים מוזרמים לנחל צלמון, שהפך בשנים האחרונות לנחל אכזב. לפיכך, הפעלת הפרויקט וההזרמה לנחל צלמון משמשת בין השאר גם כמהלך תומך בשמירה על הטבע.

בחברת מקורות וברשות המים מזכירים שעל רקע תנאי אקלים משתנים ושונות גבוהה בכמויות המשקעים שפוקדים את ישראל בשנים האחרונות, המוביל ההופכי מוכיח את עצמו ככלי אסטרטגי המאפשר לישראל לנהל את משק המים באופן יזום ולא תגובתי – גם שמירה על מפלס הכנרת כמאגר אסטרטגי לאומי לשעת חירום וכמקור מים פעיל לחקלאות וליישובי האזור, וגם עמידה במחויבויות הבינלאומיות של ישראל, לרבות אספקת מים למדינות שכנות.

מ"מ מנכ"ל מקורות דני סופר מציין ש"הנחיית שר האנרגיה אלי כהן להפעיל את פרויקט המוביל ההופכי מעניקה משמעות תפעולית ואסטרטגית למהלך, כזו שתאפשר לשמור על המפלסים באגם הלאומי. בכך נשמר מעמדה של הכנרת לא רק כסמל לאומי וכמוקד נופי ותיירותי, אלא גם כעוגן תשתיתי מרכזי במערך ביטחון המים של ישראל".

מנהל רשות המים יחזקאל ליפשיץ סיכם ש"אנו מתחילים היום מהלך פורץ דרך וייחודי בעולם, של הזרמת מים מותפלים לשם שמירה על מקור מים טבעיים. הכנרת היא הנכס הלאומי האסטרטגי שלנו, ואנחנו פועלים כדי להבטיח את שמירתה. הגדלת הזרמת המים המותפלים לכנרת היא צעד חשוב להבטחת ביטחון המים של מדינת ישראל לשנים קדימה. רשות המים, יחד עם חברת מקורות, פועלת כל העת כדי לוודא שגם בתקופות של מיעוט משקעים, חקלאי הצפון, תושבי האזור וכלל צרכני המים יהנו מיציבות ומרציפות באספקה."

פרויקט המוביל ההופכי – נתונים ומספרים

• הפרויקט הוקם מכוח החלטת הממשלה 3866, כאשר העבודות החלו בקיץ 2018.

• עלות הקמה מקורית – כמיליארד שקל, כארבע שנות עבודה והקמה על ידי מקורות ומקורות שח"מ.

• השלב הראשון של הפרויקט שנחנך לפני כשלוש שנים – קו באורך של כ-30 ק"מ ובקוטר של כ-64 צול (כ-170 ס"מ) ממאגר אשכול לנחל צלמון.

• מאז ועד היום

דצמבר 2022 - הזרמה ראשונית לצורך בדיקת מערכות.

דצמבר 2025 - הזרמה ניסיונית בקצב של עד 1,000 קוב\שעה מאזור עין רביד.

מרץ 2026 – הזרמה תפעולית שניה בקצב של 4,000 קוב\שעה שתמשך עד לתחילת חודש מאי. זו תתווסף על הכמות שמוזרמת מסוף 2025 מעין רביד, כך שסה"כ יוזרמו לכנרת כ-5,000 קוב/שעה