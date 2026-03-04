בישראל מעריכים: יקח שבועות להשמיד את המטרות באיראן

כבר בשלב תכנון מבצע 'שאגת הארי' היה ברור שישראל תותקף, והיתה חשיבות לתיאום המלא עם ארצות הברית. כעת, בצה"ל אומרים כי תכנון המלחמה המשותף הוא למספר שבועות

כאשר הרמטכ"ל אייל זמיר טס בסוף השבוע של ה-30 בינואר לארצות הברית יחד עם ראש אגף התיכנון, במהירות ובאיפול מלא בזמנו, היה זה לצורך התיאום הסופי בין שני הצבאות.

שיתוף הפעולה בין ארצות הברית לישראל מושלם. גם ברגע זה ישנם אלף תאי תיאום משולבים לישראל ולארה"ב בנושא התיאום המלא בין הצבאות כשההתקפה עם האמריקנים משולבת.

החלוקה נמצאת בשלושה מישורים. ראשית היא גאוגרפית - ישראל לקחה את החלק המערבי והמרכזי של איראן, וארצות הברית את החלק הדרומי. החלק השני הוא הנושא הימי, שכולו נתקף בידי האמריקנים.

השלב השלישי בו יש שילוב בין הצבאות הוא בנושא מטוסי התידלוק - שם יש לארצות הברית יתרון גדול (פי עשרה מישראל). כתוצאה, ישראל נותנת לאמריקנים להוביל בתחום זה כשעשרות מטוסי תידלוק נמצאים בנתב"ג.

בצה"ל יודעים לומר כי תכנון המלחמה המשותף הוא למספר שבועות, וכי הכוונה היא שכמו שישראל וארה"ב פתחו יחד במלחמה, כך הם גם יסיימו אותה יחדיו. גורמי מודיעין מערביים אומרים שכבר כיום יש מדינות ערביות שתוקפות באיראן, וההנחה היא שזה יתגבר בשבועות הבאים.

ומה לגבי התקופה הקרובה? תוכנית העבודה היא בשלב הבא לעבוד בצורה שיטתית כנגד כל התעשיה הצבאית האיראנית. כאן יש אלפי מטרות, ולכן זה יקח שבועות עד אשר הכל יושמד ויותקף.