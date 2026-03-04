לראשונה: מד"א יאפשר לקיים מבצעי התרמות בבנייני מגורים

לאור המצב הביטחוני והימשכות מבצע שאגת הארי, הודיע מד"א כי בימים אלו הוא יוצא בפרוייקט מיוחד להצלת חיים - מבצעי התרמת דם בבנייני מגורים. בפיילוט שהתקיים נאספו תוך שעתיים 25 מנות דם

לראשונה בישראל: מגן דוד אדום יוצא בפרויקט ייחודי להתרמת דם בבנייני מגורים, לאור המחסור במנות דם והימשכות מבצע שאגת הארי בו נדרשות מנות הדם להצלת חיי אדם (מנת דם יכולה להציל 3 אנשים).

המהלך מתקיים לראשונה בישראל לאור הנחיות פיקוד העורף להישאר בסמיכות למרחבים מוגנים ואיסור התקהלויות בשטחים ציבוריים, ובשל החשש של אזרחים לצאת לאתרי התרמות דם המוניים.

הפיילוט הראשון כבר יצא לדרך בבניין בן 15 קומות בגבעתיים שם תוך שעתיים הצליחו לאסוף 25 מנות דם -נתון גבוה משמעותית מהממוצע באתרים הגדולים, בהם נאספות פחות מנות בפרק זמן דומה.

יש לציין כי המבצע התקיים בבניין שבו קיים מקלט תקני, ובשיתוף פעולה עם ועד הבית. נשלחו הודעות לכלל הדיירים שנענו לקריאה. לדברי מד"א תושבים רבים ספרו כי הם רצו להגיע להתרמות הדם אך הם חששו לצאת מהבית לאור המצב הביטחוני.

בניינים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט יידרשו לעמוד במספר קריטריונים:

כמות מספקת של דיירים מתאימים לתרומה (בעדיפות עד גיל 60 ולא בתרומה ראשונה).

מרחב מוגן תקני או חניון תת-קרקעי מאושר על ידי פיקוד העורף. היענות מקדימה ומתואמת של התושבים.

לתיאום התרמת דם בבנייני מגורים יש להתקשר לטלפון 03-6610530 בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ל 16:00.

עם הגעת הניידת למקום במד"א יוכלו להיפרס כ 15 מיטות התרמה בכל שטח תת-קרקעי מתאים, בהתאם למיקום וליכולות הלוגיסטיות של האתר.

אורי שחם, מנהל אגף הלוגיסטיקה במד"א, מציין: "מגן דוד אדום ערוך ומוכן להרחיב את פעילות התרמות הדם לכל מקום שבו הציבור נמצא. בעת הזו, כאשר קיימות מגבלות תנועה וחשש להתקהל במרחב הציבורי, אנחנו מביאים את ניידות ההתרמה עד פתח הבית. כל מנת דם מצילה חיים, במיוחד בתקופה ביטחונית מורכבת כמו זו. אני קורא לוועדי בתים ולתושבים שעומדים בקריטריונים שיפורסמו - ליצור קשר עם המתאמים שלנו ולהצטרף למבצע הייחודי".