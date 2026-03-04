בין מפלי המים בנחל חרמון לגליל הירוק פצ'קריי הכשרה בשניר-פינה של ארץ ישראל בטעמים.

בדרך היוצאת מקרית שמונה בואכה החרמון שוכן לו קיבוץ שניר. אחד משמות החרמון כפי שמופיעים בספר דברים.

במרכז הקיבוץ הוותיק הזה מתגוררים אריה רותם ורעייתו ריי. מכאן מתחיל סיפור האוכל.

אחרי שנים של עבודה בתחום השיווק ובישול ביתי בלבד, החליט אריה עם יציאתו לגימלאות להגשמת החלומות שהיו לו.

מה החלומות? אני שואל תוך כדי טעימות ממגוון הסלטים הביתיים, הכשרים( יש תעודה) וכמובן הטעימים "לבשל ולפנק. הכל אוכל עיראקי מבית אמא" אומר אריה.

ואכן זה כך.

ארוחה מסורתית

אריה שמח לארח בביתו בקיבוץ שניר. שמח אמיתי . זו ארוחה עיראקית מסורתית. האירוח מתאים לקבוצה של עד 60 משתתפים בתאום מראש, ואגב, ניתן גם להזמין ארוחה ולקבלה למיקום בו אתם נמצאים.

חלק מהתפריט של אריה כולל: ממולאים, קובות מבושלות ומטוגנות, סמבוסקים, אורז וקוסקוס, ישנן מנות צמחוניות וללא גלוטן. פשוט נפלא. אל תוותרו על קובה הסלק שלו.

הם מארחים בחצר שלהם בקיבוץ, בכל עונות השנה. ניתן לקבל משלוחים ו/או להגיע לקחת, מארחים פרטיים וקבוצות באהבה ותאום מראש.

וטוב ששאלנו על המגוןן : אוכל עירקי / בשרי / צמחוני. יש תעודת כשרות ומשגיח. 054-4773779

טעים לטייל ובעיקר לאכול. בין מפלי המים בנחל חרמון לגליל הירוק פצ'קריי בשניר-פינה של ארץ ישראל בטעמים.