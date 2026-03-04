אברי גלעד בשינוי עמדה דרמטי: "מעדיף שהוא יהיה ראש ממשלה"

בטור אישי שפורסם ב'ישראל היום', מתייחס איש התקשורת אברי גלעד לשינוי הדרמטי בעמדתו הפוליטית לנוכח תוצאות המלחמה והשינויים האסטרטגיים במזרח התיכון. גלעד, שהיה ממבקריו החריפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, קורא כעת לציבור ולמערכת הפוליטית "להפוך את כל הקיבעונות למחשבות חדשות".

"תקראו לי סטייק, תגידו שאני מתהפך", פתח גלעד את דבריו, "אומר לכם – אם כבר סטייק אז להתהפך ולא להישרף מצד אחד. אם המלחמה הזאת באמת תסתיים בתבוסת איראן וחיזבאללה... אז אני צריך לחשוב מחדש על כל נושא ביבי לא ביבי".

"אלרגי למשפחה, אבל מדובר בגאונות מדינית"

גלעד אינו חוסך בביקורת על אישיותו של נתניהו, אך מבקש להפריד בינה לבין יכולותיו המבצעיות: "אני אלרגי לביבי, למשפחתו, למקורביו, לעושי דברו. אני עדיין חושב שהוא פירק את החברה הישראלית והחדיר לה שנאה שכמותה לא היתה... אבל יש באיש הזה גם יכולות מדיניות שאין לאף אדם אחר במדינה".

לדבריו, השילוב בין נתניהו לנשיא ארה"ב הוא "שילוב נדיר, קטלני וחד פעמי". הוא מוסיף כי למרות האחריות של נתניהו למצב, "הגאונות המדינית שלו עשויה ליצור סדר עולמי חדש. יש מצב שתוך זמן לא רב תיכון ברית הודו-איראן החדשה-ישראל-אמירויות... ויקום ציר חזק שיתן ביטחון לדורות קדימה".

המסר למפלגות המרכז: "אל תפסלו ישיבה איתו"

בהתייחסו לבחירות הבאות, מבהיר גלעד כי לא יצביע לליכוד ("מפלגה שהפכה מקלט לעבריינים"), אך מנגד הוא מצהיר כי לא ייתן את קולו למי שיפסול ישיבה תחת נתניהו. "כל האומרים 'לא יושבים עם ביבי' גם לא יקבלו את קולי, כי יש בי הכרת הטוב", כתב.

הוא קורא להקמת ממשלה ציונית רחבה בראשות נתניהו, אך עם שותפות אחרות: "אני הקטן אעדיף ממשלה בראשות ביבי אבל עם שותפות אחרות... שבה הגורמים הטפיליים והעברייניים מדוללים לרמה נסבלת. אם אתם בונים על הקול שלי, אל תגידו 'לא נשב עם ביבי'. תגידו – אם לא נזכה בבחירות ניכנס לממשלה בראשותו ונשפיע מבפנים".

את טורו חתם גלעד בתפילה לאחדות ולניצחון: "שילוב כוחות יעיף את ישראל לעמדת הנהגה עולמית, ושאויבינו ישתו מהים של עזה... וליהודים תהיה אורה ושמחה".