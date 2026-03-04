העיתונאי מפתיע: לראשונה אצא להפגין בעד בן גביר

העיתונאי עמיחי אתאלי, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ואומר כי החלטתה תגרום לו לצאת להפגין בעד בן גביר

עיתונאי 'ידיעות אחרונות', עמיחי אתאלי , יוצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה,

בעקבות פרסום החלטתה הבוקר כי על ראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו.

אתאלי כתב: "גלי בהרב מיארה היא חצופה, חרטטנית וגם מחוללת ניסים כי אם בג"צ יקבל את העמדה המופרכת שלה אצא בעצמי להפגין בעד איתמר בן גביר". בתוך כך,

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (רביעי) להודעת היועמ"שית ש

, ותוקף אותה.

בהודעה נמסר: "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית מול איראן בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית

לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי האחראי על ביטחון הפנים בעת המלחמה.

בקשת היועצת המשפטית לממשלה לפטר שר בכיר בממשלה שלא נפתחה כנגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד הממשלה.

כפי שהודיע ראש הממשלה כבר לפני מספר שבועות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו".