דובר צה"ל חושף: תקפנו לראשונה מחסני טילים תת קרקעיים באיספהאן

דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב נגד תשתיות של המשטר האיראני ברחבי איראן. בין היעדים שהותקפו מתחם לאחסון ולשיגור טילים בליסטיים מסוג "קאדר" באיספהאן, לצד אתרים נוספים לאחסון טילים ומערכות הגנה אווירית

דובר צה"ל עדכן היום (שלישי) כי חיל האוויר השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב נגד תשתיות של המשטר האיראני במספר מוקדים ברחבי איראן. התקיפות בוצעו על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין ובשיתוף אגף המבצעים.

התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות מרכזיות של המשטר האיראני הקשורות למערך הטילים הבליסטיים ולמערכות ההגנה האוויריות. בצה"ל מציינים כי התקיפות הן חלק מהמאמץ המתמשך לצמצם את יכולות הירי של איראן ולפגוע במערכים המאפשרים שיגורים לעבר ישראל.

מתחם לאחסון ושיגור טילי "קאדר" הותקף

בין היעדים שהותקפו במהלך הלילה היה מתחם ששימש את המשטר האיראני לאחסון ולשיגור טילים בליסטיים מסוג "קאדר" בעיר איספהאן שבמערב איראן. לפי צה"ל, המתחם שימש את מערך הטילים של המשטר והותקף במטרה לצמצם שיגורים נוספים ממנו לעבר ישראל.





צילום: דובר צה"ל

טילי "קאדר" נחשבים לחלק ממערך הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח של איראן, והם מסוגלים להגיע למרחקים של מאות ואף אלפי קילומטרים. בצה"ל מציינים כי תקיפת המתחם נועדה לפגוע בתשתית האחסון והשיגור של טילים אלו ולשבש את פעילות המערך.

תקיפות נוספות נגד תשתיות טילים והגנה אווירית

בנוסף למתחם באיספהאן, חיל האוויר תקף במהלך הלילה אתרים נוספים ששימשו את המשטר האיראני לאחסון טילים בליסטיים. לפי ההודעה, הותקפו גם מערכות הגנה אווירית של המשטר האיראני במספר אזורים.

בצה"ל מציינים כי פגיעה במערכות ההגנה האווירית מאפשרת חופש פעולה רחב יותר למטוסי חיל האוויר ומעמיקה את העליונות האווירית במספר מרחבים באיראן. לדבריהם, התקיפות האחרונות פגעו בתשתיות צבאיות משמעותיות של המשטר.





צילום: דובר צה"ל

בצה"ל מדגישים: נמשיך לפעול נגד התשתיות

עוד הדגיש כי צה"ל ימשיך לפעול נגד תשתיות המשטר האיראני ככל שיידרש. לדבריהם, המאמץ הצבאי נועד לפגוע במערכים שמאפשרים תקיפות נגד ישראל ולצמצם את האיום על העורף הישראלי.

"צה"ל לא יאפשר לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה", נמסר בהודעת דובר צה"ל. "הצבא ימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני ולפעול בעוצמה נגד תשתיותיו בכל מקום בו יידרש".