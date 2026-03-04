מבזקים
אזהרה לתושבי דרום לבנון

צה"ל בהוראת פינוי חריגה: "כל בית עלול להיות נתון לתקיפה"

דובר צה"ל בערבית פרסם הנחיית פינוי לכל תושבי דרום לבנון: "כל מי שנמצא בקרבת אנשי חיזבאללה, מתקנים או כלי נשק מסכן את חייו"

ט"ו אדר התשפ"ו
דובר צה"ל בערבית אלה ואויה צילום: דובר צה"ל

הוראת פינוי דרמטית: דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (רביעי) הנחיית פינוי לכל תושבי דרום לבנון, שנקראו להתפנות צפונה מעבר לנהר הליטאני. זאת לקראת תקיפות נרחבות של צה"ל נגד כוחות חיזבאללה באזור. 

"זו אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון: פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בכוח. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם" נאמר. "למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי". 

דובר צההוראת הפינויצילום: דובר צה

"כל מי שנמצא בקרבת אנשי חיזבאללה, מתקנים או כלי נשק מסכן את חייו" הוסיפו והזהירו. "כל בית המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות נתון לתקיפה". 

בסיכום צה"ל פנה לתושבי דרום לבנון: "עליכם להתפנות מיד צפונית לנהר הליטאני. היזהרו - כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם".

