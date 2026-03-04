תיעוד: צה"ל משמיד את מערכות ההגנה של איראן

בתיעוד מיוחד שחשף דובר צה"ל, נראה כיצד חיל האוויר פוגע במערכות ההגנה של האיראנים אשר מסכנים את בטחון החיילים ואזרחי ישראל

צה"ל חושף תיעוד מיוחד מעין הטיל- חיל האוויר משמיד מערכת הגנה באופן מדויק בטהרן.

תקיפות צה"ל ברחבי איראן נמשכות ומאז תחילת המבצע חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן.

דובר צה"ל

בתיעוד מעין הטיל, אותו חשף צה"ל ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במטרות, ובהם במערכות ההגנה האיראניות על מנת להסיר איומים שעלולים לפגוע בחיילים ובאזרחי ישראל.

לאורך המבצע צה"ל חושף עוד ועוד תיעוד מיוחדים של המבצע כגון חיסול חיילי צבא איראן אשר היו בדרכם בפעילות לפגיעה בחיילי צה"ל. מיד עם האיתור שלהם חיסל חיל האוויר את החיילים והסיר את האיום הנשקף להם. כמו כן נמשכות התקיפות בלבנון כנגד לוחמי החיזבאללה אשר הודיע על הצטרפותו למערכה והחל בשיגור טילים בעיקר ליישובי הצפון.