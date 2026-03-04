מסוכן: משפחה בת 11 נפשות נסעה ברכב פרטי עם תינוק בתא המטען

משטרת התנועה נדהמה לגלות בבדיקת הרכב כי 11 מבני משפחה נוסעים ברכב פרטי של 5 איש ובאופן המסכן את חיי הנוסעים והתינוק שהוסע בתא המטען

המשטרה עצרה רכב פרטי שהסיע 11 נוסעים! במהלך פעילות של משטרת התנועה, קצין במשטרת התנועה הארצית, הבחין ברכב עמוס נוסעים בבדיקה התברר כי ברכב 11 נוסעים (במקום 5 בלבד).

צילום: דוברות המשטרה

המקרה אירע אמש (שלישי) במהלך נסיעה בכביש 38 של קצין מיחידת ימת"א יהודה במשטרת התנועה הארצית. הקצין שעצר את הרכב נדהם לגלות את כמות הנוסעים החריגה ובמיוחד כאשר פתח את תא המטען שם התגלה תינוק בידי אימו לא מאובטח ובאופן שמסכן חיים.

האב, נהג הרכב, בן 37 ממודיעין עילית, קיבל במקום זימון לדיון לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש.

משטרת ישראל מבהירה שגם בימים אלו היא לא תאפשר סיכון נוסף של חיי אדם בדרכים וכי השוטרים יפעלו כנגד כל מי שיסכן אחרים בכביש.