היועמ"שית לבג"ץ: הוציאו צו מוחלט לפיטורי בן גביר

היועמ"שית גלי בהרב מיארה, פנתה היום (רביעי) לבג"ץ וטענה כי יש להוציא צו מוחלט שיורה לנתניהו להדיח את בן גביר מתפקידו כשר האחראי על המשטרה.

בהודעת היועמ"שית נמסר: "עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי מצבם של הדברים הנוכחי, נוכח התשתית העובדתית המשמעותית בדבר התנהלות השר למן מינויו, בצירוף התשתית טרם המינוי הראשון, אשר טרם הוגשה מטעם ראש הממשלה התייחסותה לגופה בעניין, ובהיעדר ערבות ומנגנונים להבטחת פעילותה התקינה, הממלכתית והשוויונית של משטרת ישראל,

בפרט משראש הממשלה לא פעל מול השר לשם כך, הרי שאלמלא יחול שינוי משמעותי מאוד בתשתית וכלל שלא יעמוד ראש הממשלה בנטל שהוטל עליו לנמק מדוע לא יורה על העברתו של המשיב מס’ 2 מתפקידו כשר לביטחון לאומי, עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי יש להוציא צו מוחלט בעתירות".