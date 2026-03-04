בישראל זועמים על דובר צה"ל: "תמחקו את זה, השתגעתם?!"

החשבון הרשמי של דובר צה"ל ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), פרסם הודעה עם תמונה המפה את כל האזורים בהם התקבלו התרעות צבע אדום ביום פורים, וכתבו: "ככה בילו אזרחי ישראל ביום פורים".

ההודעה הזו הכעיס עשרות ישראלים שזעמו על "הפגנת החולשה" של צה"ל ברשתות החברתיות.

"תמחקו את זה מפגרים", כתב אחד הגולשים. גולש נוסף כתב: "מה אתם מתבכיינים להם ברשת? סבבה אז היינו במקלטים. יאללה אנחנו העם הכי חזק בעולם זה הצבא שלנו?! בכיינים שבאים לבכות לעולם שממילא לא אכפת לו? תתעסקו יותר בלפרק אותם ויהיה בסדר אחר כך. אמאל'ה איזה בושות מי אחראי פה על השיט הזה".

גולשת נוספת התייחסה לשרטון של מגיש מצרי, ששיבח את היכולות של ישראל וטען כי היא המעצמה הגדולה במזרח התיכון. בדבריה היא כתבה: "יותר טוב שתפרסמו מה אומר פרשן מצרי בכיר מאשר את הפוסט הרופס ועלוב והמתרפס שלכם שלא מייצג את אזרחי מדינת ישראל. תלמדו ממנו".



