בזמן האזעקות: אלפים חגגו ברחובות ירושלים, 14 עצורים

המשטרה פעלה מול אלפי חוגגים שיצאו לרחובות ירושלים והתקהלו בניגוד להנחיות פיקוד העורף - בזמן האזעקות מהירי של איראן לעבר ישראל. 14 חשודים נעצרו בעקבות מעורבות בקטטות

למרות איום ירי הטילים והיירוטים: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו במהלך הלילה (רביעי) במרכז העיר ירושלים אל מול אלפי חוגגים שיצאו לרחובות והתקהלו בניגוד מוחלט להנחיות פיקוד העורף. בזמן פעילות הכוחות לפיזור ההתקהלות וביצוע האכיפה, נשמעו אזעקות ברחבי הארץ בעקבות ירי רקטי מאיראן לעבר המדינה.

דוברות המשטרה

השוטרים כרזו לחוגגים שוב ושוב כי מדובר בהתקהלות בניגוד להנחיות, המהווה סכנה ממשית להם ולשוטרים, ביצעו השמדה של עשרות משקאות אלכוהול, ונאלצו להתמודד עם גילויי אלימות קשים שכללו קטטות וצריכת אלכוהול מופרזת, במהלכן נפצע קטין בן 16 באורח בינוני שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

במשטרה ציינו כי במהלך פעילות האכיפה, נעצרו 14 חשודים בגין מעורבותם בקטטות ובהפרת הסדר הציבורי.

"נדגיש כי בתקופה זו, כשמדינת ישראל נמצאת במלחמה תחת איום רקטות וטילים, מצופה מהציבור לגלות אחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף" נמסר מהמשטרה. "השוטרים אמורים להתמקד במשימות הצלת חיים ומתן מענה לאירועי חירום, ולא בעיסוק במפירי סדר ופורעי חוק המסכנים את שלום הציבור".