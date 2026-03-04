מאו"ג יו"ש ויוסי דגן בהערכת מצב: "מתואמים באופן מלא"

מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר השתתף בהערכת מצב במטה החירום של מועצת שומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן. הלר ציין את החוסן שמפגינה המועצה ואת התיאום המלא עם צה"ל.

מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, השתתף היום (רביעי) בהערכת מצב במטה החירום של המועצה האזורית שומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן ומח"ט שומרון אל"ם אריאל גונן. הביקור התקיים במרכז ההפעלה של מטה המשק לשעת חירום של המועצה.

במהלך הביקור קיים מפקד האוגדה שיחת עדכון עם הנהגת המועצה ועם אנשי מטה החירום, במהלכה הוצגה תמונת המצב הביטחונית וההיערכות האזרחית ביישובי השומרון.

תא"ל הלר אמר במהלך המפגש כי מועצת שומרון מפגינה חוסן משמעותי גם מצד ההנהגה וגם מצד התושבים. לדבריו קיים תיאום מלא בין צה"ל למועצה האזורית, והתיאום מאפשר להעביר תמונת מצב עדכנית ולהמשיך בשיתוף פעולה בין הכוחות בשטח.





צילום: רועי חדי

לדבריו, "מועצה אזורית שומרון היא מועצה שמפגינה חוסן בלתי רגיל ויודעת לצלוח אירועים מורכבים. יש לנו בין הצבא למועצה תיאום מלא ואנחנו מקפידים לשקף את תמונת המצב. השיח ביניכם לבין המח"טים והמג"דים הוא שיח מצוין".

בהתייחסות למצב הביטחוני בגזרה אמר מפקד האוגדה כי כוחות צה"ל פועלים באופן רציף להגנה על התושבים. "אנחנו פועלים יום ולילה כדי לוודא שאתם מוגנים ושתוכלו לקיים שגרת חיים טובה למרות האתגרים המבצעיים. אנחנו פועלים באפס סובלנות מול כל ניסיון לפגוע בתושבים בגזרה, ופועלים לשמר את ההרתעה באמצעות פעולות התקפיות".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הודה למפקד האוגדה ולכוחות צה"ל על הפעילות בגזרה ואמר כי העבודה המשותפת מורגשת בשטח. לדבריו, "אנחנו רואים את העבודה שלך ושל פקודיך בצורה מעוררת השתאות. הפעילות כאן מגינה על תושבי השומרון ועל מדינת ישראל כולה".

דגן התייחס גם למצב הביטחוני הרחב וציין כי חלק מהטילים המשוגרים לעבר ישראל חולפים מעל אזור השומרון. לדבריו למרות היירוטים ונפילות חלקי טילים, עד כה לא נרשמו פגיעות ישירות בבתים באזור במהלך הלחימה.

עוד אמר כי יישובי השומרון פועלים במסגרת מטות חירום מקומיים ובתיאום עם פיקוד העורף. "ההתיישבות בשומרון חזקה. אנחנו עם חוסן ואמונה, פועלים יחד עם צה"ל ומחזקים את הכוחות. אנחנו כאן כדי לנצח וננצח יחד", אמר.