דיווח דרמטי: שיחת הטלפון בין נתניהו לטראמפ שהכריעה הכל

בשיחת טלפון דרמטית שנערכה בשבוע שעבר עדכן ראש הממשלה בנימין נתניהו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, צפוי להתכנס בשבת בבוקר בטהרן יחד עם בכירי היועצים הצבאיים שלו - התכנסות נדירה המהווה, לפי ההערכה, הזדמנות מבצעית לחיסולם בתקיפה אווירית. כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, השיחה התקיימה ב־23 בפברואר בקו מאובטח מחדר המצב בבית הלבן - פרטים שלא נחשפו עד כה.

תוכן השיחה היה דרמטי כל כך, והוא זה שהוביל לפתיחת המבצע המשולב של ארה"ב וישראל.

באותו השלב ארה"ב היתה במהלך המשא ומתן מול איראן, אלא שהדיונים הגיעו למבוי סתום והשיחה הזו של ישראל, היתה הדחיפה האחרונה לצאת למבצע.

לפי הדיווח, בדיקה ראשונית שערכה סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב (CIA) - בהנחיית טראמפ - אישרה את המידע שאסף המודיעין הצבאי הישראלי. טראמפ אמר לנתניהו כי הוא ישקול את הצעד, אך באותם ימים היה ממוקד גם בהכנות לנאום מצב האומה שנשא ביום שלישי בלילה.

מקור שמעורה בפרטים סיפר כי "ביום חמישי ה-CIA אישר שכל האנשים הללו אכן יהיו יחד, והיינו צריכים לנצל את ההזדמנות".

באותו יום התקשרו שליחיו של טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, מז'נבה לאחר שעות ארוכות של שיחות עם נציגים איראנים. השניים עדכנו את הנשיא כי להערכתם אין עסקה שניתן להגיע אליה. יום לאחר מכן, בשעה 15:38 לפי שעון החוף המזרחי, נתן טראמפ את ההוראה הסופית לפתוח במבצע - ו-11 שעות לאחר מכן כבר החלה המלחמה.

בכיר אמריקני נוסף אמר כי "החשיבה הייתה על סוף מרץ, תחילת אפריל לתקיפה, מה שהיה נותן זמן לבנות את הטיעון לציבור האמריקני. אבל אז ביבי התחיל ללחוץ ולדבר על כך שהם (הישראלים) מחזיקים אנשים כמו פהלווי בדירות מסתור. ביבי אמר שהם עומדים להרוג אותם. ולכן היה צריך להזדרז ולפעול".



