בכיר חדשות 12 מגיב לערוץ 14: כך ידענו על התקיפה באיראן

לאחר שפרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, רמז שחדשות 12 קיבלו הדלפה לגבי מועד התקיפה באיראן, עורך מהדורת חדשות 12, גיא סודרי, מגיב לו.

נזכיר כי לני מספר ימים, בפתח תכניתו ברדיו 'גלי ישראל' אמר ברדוגו: "בערב הזה אני ממשיך לתהות, מי מגורמי המדינה, מי מגורמי הצבא, מי מגורמי המוסד, היה לו חשוב לתדרך את ערוץ 12?".

עוד הוא הוסיף: "ב-8:16 יונית לוי הייתה כבר באולפן, מאופרת, יחד עם ניר דבורי. אני אומר לכם פה ע"פי מידע שברשותי, הם לא באו וישנו באולפן בחודש האחרון והיו מאופרים 24/7. וזו לא קנאת 12 ו-14, אנחנו לא שידרנו, לא מעניין אותי. אותי מעניין, מי העז?"