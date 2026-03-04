תמי ארד בביקורת על נתניהו: "יכול להיות ששיקר?"

תמי ארד, רעייתו של השבוי רון ארד, מתחה ביקורת חריפה נגד ראש הממשלה נתניהו, ובעיקר נגד "השופרות בתקשורת" שמאדירים אותו למרות טבח ה-7 באוקטובר

תמי ארד, רעייתו של השבוי, רון ארד מעלה ביקורת על ראש הממשלה והאדרת מבצע שאגת הארי. בפוסט שהעלתה לרשתות כתבה "למה לפני 8 חודשים הוא קבע שחיסלנו את הגרעין האירני וכמאמר השיר ממלחמה אחרת חזרנו אלייך שנית".

"האם ייתכן שראש ממשלה לא אמר אמת? ומה בנוגע למחיר שאזרחים ישראלים שלמו ב12ימי המלחמה כשעוד לא חלפה שנה מאז", כתבה ארד.

הביקורת על התקשורת

בפוסט היא הביעה את דעתה על כך ש"שופרות" ראש ממשלה פועלים בתקשורת כאשר בזמן הזה החיילים מסכנים את חייהם ואזרחים מבלים בחניוני הרכבת הקלה "כאשר בניהם של חברי הממשלה שישנים בלילה במקום בטוח... ומי מהם יודע שכשליש מהישראלים אין ממ"ד או מקלט".

לדבריה רוה"מ מוצג כסופרמן מסוג הארי השואג כאשר הטייסים מסכנים את חייהם באירן ביניהם מי שהואשמו בבגידה אחרי טבח ה-7 באוקטובר.

היא המשיכה ותקפה את התקשורת שמפזרים עלי ורדים לרגלי ראש הממשלה, מלטפים ולא מוצאים את המילים לשאול אות שאלות נוקבות.

"לדאבוננו הארי שאג רק עכשיו אחרי שב7.10 נטבחו 1,200 אזרחים וחיילים, 250 נחטפו ועונו ו46 מתוכם נרצחו כשהוא כראש ממשלה סירב משך שנתיים לסיים ולתכנן את היום שאחריה מסיבות של שרידות שלטונית".

התוצאה לדבריה היא המשך שלטון חמאס, בעזה והמשך הלחימה בחיזבאללה. היא לא קונה את התרוממות הרוח באולפנים. בהחלט מגיע חיזוק והערכה לחיילי צה"ל אבל אין סיבה להריע למי שמנצל אותם להנדוס התודעה. במיוחד כשראש הממשלה לא גינה את "שופריו" כאשר דברו על בגידה.