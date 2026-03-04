כ"ץ: "כל מנהיג שימונה - יהיה יעד חד משמעי לחיסול"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לדיווחים על בחירתו של מוג'תבא חמינאי כמנהיג העליון של איראן והבהיר כי "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל - יהיה יעד חד משמעי לחיסול"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הבוקר (רביעי) לדיווחים על בחירתו של מוג'תבא חמינאי כיורשו של עלי חמינאי בתפקיד המנהיג העליון של איראן, כשבדבריו רמז לאפשרות של חיסולו בתקיפות.

"כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני - יהיה יעד חד משמעי לחיסול" אמר כ"ץ. "לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר".

"ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק בלתי נפרד מיעדי מבצע 'שאגת הארי'" הוסיף. "נמשיך לפעול בכל העוצמה, יחד עם שותפינו האמריקאים, לריסוק יכולות המשטר וליצירת התנאים עבור העם האירני להפלתו והחלפתו".

כאמור, בערוץ "איראן אינטרנשיונל" דווח הלילה כי אספת המומחים באיראן בחרה במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, לתפקיד המנהיג העליון הבא של הרפובליקה האסלאמית. לפי המקורות שצוטטו בדיווח, הבחירה התקבלה על רקע לחץ מצד משמרות המהפכה על חברי האספה.

אספת המומחים היא הגוף הדתי והפוליטי המוסמך לבחור את המנהיג העליון באיראן. מוג׳תבא חמינאי, בנו השני של עלי חמינאי, נחשב בשנים האחרונות לדמות בעלת השפעה במוקדי הכוח של המשטר בטהרן, למרות שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בכיר במערכת השלטון.