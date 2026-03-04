מטהרן עד ביירות: כך נראה הלחץ שמופעל על חיזבאללה | פרשנות

צמד המילים שנשמעו אתמול שוב ושוב, "חיל האוויר תוקף בטהרן ובביירות", מלמד יותר מכל על תמונת המצב באזור.

הפעילות במקביל במספר זירות, באיראן, בלבנון, ביהודה ושומרון, בעזה ובמוקדים נוספים, ממחישה את העצימות שבה מתנהלת המערכה. גם ביהודה ושומרון נרשמה פעילות משמעותית כאשר במהלך היממה האחרונה נעצרו שם כ־160 מבוקשים.

די להביט במה שהתרחש ביממה אחת בגזרה הצפונית.

במהלך היממה האחרונה פעל צה"ל בלבנון ותקף מהאוויר ובאש ארטילרית מפקדות, מבנים, תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים במדינה.

בסגירות מעגל מהירות, בתוך פחות משעה וחצי, אותר והותקף המשגר שממנו בוצעו השיגורים לעבר חיפה והמרכז בשעה 20:08.

במקביל, במהלך הלילה תקף חיל האוויר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון.

עד כה תקף צה"ל למעלה מ־250 מטרות בלבנון. יותר מ־100 מהן הותקפו במהלך היממה האחרונה בלבד. בין המטרות מחבלים בכירים בחיזבאללה, פעילים בכוח רדואן, משגרים, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה.

על רקע התקיפות פונו כ־300 אלף תושבים מדרום לבנון. מאמץ הפינוי נמשך גם הלילה כאשר צה"ל פרסם הודעות פינוי לכפרים נוספים במרחב דרום לבנון.

מהלך כזה יוצר לחץ משמעותי על חיזבאללה בקרב בסיס התמיכה שלו. תומכיו, שטרם קיבלו פיצויים מהמערכה הקודמת, נדרשים כעת להתמודד עם נזקי מערכה נוספת, דבר שמעמיק את השחיקה בלגיטימציה הפנימית של הארגון לפעול נגד ישראל.

וזו רק גזרה אחת. ימים מורכבים עוד לפנינו, אך הפעילות הנרחבת נועדה לפגוע ביכולות הארגונים ולצמצם איומים בשנים הבאות.