במהלך הלילה: הותקפו עשרות מפקדות של הבסיג' בטהרן

מבצע "שאגת הארי": צה"ל ממשיך לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר האיראני, כאשר במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר. בתיעוד שפורסם הבוקר על ידי דובר צה"ל נראו רגעי התקיפה נגד 3 חיילים.

צפו בתיעוד:

דובר צה"ל

במקביל צה"ל פרסם תיעוד נוסף, שהציג תקיפה של מסוק קרב מדגם M17 של צבא איראן.

דובר צה"ל

בנוסף, במהלך הלילה חיל האוויר, בהכוונת אמן, השלים גל תקיפות נוסף לעבר מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו חימושים רבים לעבר עשרות מפקדות של הבסיג' ושל ביטחון הפנים הכפופים למשטר הטרור האיראני. כמו כן, הותקפו אגף האספקה והלוגיסטיקה של חיל היבשה השייך למשטר, משגרי טילים ומערכות הגנה.

דובר צה"ל

בצה"ל אמרו כי "המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לשימור יציבותו ושליטתו ברחבי איראן תוך גיבוש תמונת המצב המבצעית. צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיותיו של משטר הטרור האיראני".