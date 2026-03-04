מפקד פיקוד הצפון לראשי הרשויות: "חיזבאללה נפל למארב אסטרטגי"

אלוף רפי מילוא נפגש עם ראשי רשויות בצפון והציג את תמונת המצב המבצעית. לדבריו, צה"ל תקף עד כה מאות מטרות בלבנון וימשיך לפעול בעוצמה בכל מרחבי המדינה

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, נפגש אתמול (שלישי) עם מספר ראשי רשויות בצפון והציג בפניהם את תמונת המצב המבצעית בגזרה הצפונית, לצד סקירה על הפעילות ההגנתית וההתקפית שמבצע צה"ל מול ארגון חיזבאללה.

במהלך המפגש התייחס מילוא להצטרפות חיזבאללה ללחימה ואמר כי הארגון "עשה טעות קשה כשהצטרף למערכה". לדבריו, בצה"ל מעריכים כי הארגון נקלע למצב מורכב בעקבות הפעילות הצבאית הנרחבת.

"חיזבאללה עשה טעות קשה כשהצטרף למערכה, הוא נפל למארב אסטרטגי", אמר מילוא. "אנחנו לא נעצור עד שיקבל מכה קשה מאוד".





מפקד פיקוד הצפון במפגש עם מספר ראשי רשויות בצפון צילום: צילום: דובר צה

לדבריו, צה"ל פועל הן בהגנה והן בהתקפה לאורך הגבול הצפוני ואף מעבר לו. "אנחנו נמצאים בהגנה חזקה, בשטחים שולטים בלבנון וכן בגבול, ועיבינו כוחות גם בגזרת סוריה", ציין.

מפקד פיקוד הצפון הוסיף כי התקיפות של צה"ל בלבנון נמשכות בקצב גבוה. "אנחנו נכה בארגון בעוצמה בכל מרחב לבנון, בביירות, בצור ובצידון. תקפנו עד כה כ-250 מטרות ונמשיך כך בכל יום".

בסיום דבריו הודה מילוא לראשי הרשויות על שיתוף הפעולה עם מערכת הביטחון בתקופה האחרונה. "אני מודה לכם על שיתוף הפעולה, התמיכה וההנהגה בימים אלו. נמשיך לפעול יחד", אמר.