הסתה ברשת: יועץ משפטי מהרשות הפלסטינית נעצר בשל תמיכה בטרור

ארבעה תושבי חברון נעצרו בחשד להסתה לטרור ואהדה למדינת אויב במהלך המלחמה. בין העצורים גם יועץ משפטי מהרשות הפלסטינית שפרסם דברי שבח למנהיג איראן עלי חמינאי

ארבעה תושבי חברון נעצרו אמש (שלישי) בחשד להסתה לטרור ואהדה למדינת אויב בזמן מלחמה. בין העצורים גם יועץ משפטי ברשות הפלסטינית, שעל פי החשד פרסם ברשתות החברתיות דברי שבח והאדרה למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי.

המעצרים בוצעו על ידי לוחמי צה"ל לאחר פעילות מודיעינית משותפת של פיקוד המרכז בצה"ל ומחוז ש"י במשטרה, שהתמקדה מאז פרוץ המערכה הנוכחית בניטור פרסומים ברשתות החברתיות בקרב פלסטינים בחשד להסתה ולאהדה למדינת אויב.





דברי ההסתה צילום: צילום: דוברות המשטרה

שלושה מהחשודים, בני 22, 24 ו-50, וכן חשודה נוספת בת 55, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת חברון. הם חשודים בעבירות של דברי שבח, אהדה ועידוד למעשה אלימות, וכן תמיכה והזדהות עם ארגון עוין.

לפי גורמי הביטחון, אחד העצורים שנעצר בעקבות פעילות מודיעינית של זרוע יל"פ ביחידת "חץ יהודה", משמש יועץ משפטי באחת העיירות הפלסטיניות המרכזיות באזור. על פי החשד, הוא פרסם ברשת החברתית דברי הספד והאדרה לעלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן שחוסל בידי צה"ל בתחילת מבצע "שאגת הארי".

עוד נמסר כי במסגרת הפעילות המשותפת של גורמי המודיעין בפיקוד המרכז ויחידת "חץ יהודה", נעצרו בשבועות האחרונים 16 חשודים פלסטינים נוספים בחשד לעבירות הסתה דומות ברשתות החברתיות.

גורמי הביטחון ציינו כי פעילות האכיפה והניטור ברשתות החברתיות נמשכת, במטרה לאתר פרסומים המעודדים אלימות או מביעים תמיכה בארגונים עוינים במהלך הלחימה.