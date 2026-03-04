לראשונה: מטוס קרב איראני הופל מעל שמי טהרן

בצה"ל אישרו כי חיל האוויר החל בגל תקיפות עשירי לעבר שתיות של משטר הטרור האיראני - כשלראשונה אי פעם, מטוס אדיר F-35I הפיל מטוס קרב איראני מעל שמי טהרן

דרמה בשמי טהרן: דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן. במקביל דווח על פיצוצים גם בערים כרג' ואורמיה.

זמן קצר לאחר מכן, צה"ל אישר כי מטוס אדיר (F35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל לפני זמן קצר מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן. זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35.

הפעם האחרונה שבה חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס הייתה ב־24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון. בקרב זה מטוס F-15 “בז” של חיל האוויר הפיל שני מטוסי MiG-23 סוריים.

כזכור, במהלך הלילה חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף סדרה של מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו חימושים רבים לעבר עשרות מפקדות של הבסיג' ושל ביטחון הפנים הכפופים למשטר הטרור האיראני.

במקביל, כמו כן, הותקפו אגף האספקה והלוגיסטיקה של חיל היבשה השייך למשטר, משגרי טילים ומערכות הגנה.

בצה"ל אמרו כי סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר. "המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לשימור יציבותו ושליטתו ברחבי איראן תוך גיבוש תמונת המצב המבצעית. צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיותיו של משטר הטרור האיראני".