באיראן טוענים: מוג'תבא חמינאי ניצל מניסיון חיסול

יום אחרי שדווח על בחירתו כמנהיג העליון הבא של איראן, מקורות איראנים אמרו היום (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי מוג'תבא חמינאי ניצל מניסיון חיסול שהתרחש בתחילת המלחמה.

לטענת הגורמים, העובדה שחמינאי הבן שרד את ניסיון החיסול על אדמת איראן גרמה לכך שהוא "נחשב למקובל ביותר על ידי הממסד האיראני לתפקיד".

כאמור, בערוץ "איראן אינטרנשיונל" דווח הלילה כי אספת המומחים באיראן בחרה במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, לתפקיד המנהיג העליון הבא של הרפובליקה האסלאמית. לפי המקורות שצוטטו בדיווח, הבחירה התקבלה על רקע לחץ מצד משמרות המהפכה על חברי האספה.