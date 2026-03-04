באיראן טוענים: מוג'תבא חמינאי ניצל מניסיון חיסול

יום אחרי שדווח על בחירתו כמנהיג העליון הבא של איראן, מקורות איראנים אמרו היום (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי מוג'תבא חמינאי ניצל מניסיון חיסול שהתרחש בתחילת המלחמה.
לטענת הגורמים, העובדה שחמינאי הבן שרד את ניסיון החיסול על אדמת איראן גרמה לכך שהוא "נחשב למקובל ביותר על ידי הממסד האיראני לתפקיד".
כאמור, בערוץ "איראן אינטרנשיונל" דווח הלילה כי אספת המומחים באיראן בחרה במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, לתפקיד המנהיג העליון הבא של הרפובליקה האסלאמית. לפי המקורות שצוטטו בדיווח, הבחירה התקבלה על רקע לחץ מצד משמרות המהפכה על חברי האספה.
אספת המומחים היא הגוף הדתי והפוליטי המוסמך לבחור את המנהיג העליון באיראן. מוג׳תבא חמינאי, בנו השני של עלי חמינאי, נחשב בשנים האחרונות לדמות בעלת השפעה במוקדי הכוח של המשטר בטהרן, למרות שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בכיר במערכת השלטון. מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הבוקר לבחירה המסתמנת והבהיר כי "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני - יהיה יעד חד משמעי לחיסול. לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר".
