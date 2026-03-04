נתניהו מבהיר ליועמ"שית: לא אפטר את בן גביר

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (רביעי) להודעת היועמ"שית שקוראת לבג"ץ להוציא צו מוחלט שמורה על פיטורי בן גביר, ותוקף אותה.
בהודעה נמסר: "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית מול איראן בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי האחראי על ביטחון הפנים בעת המלחמה.
בקשת היועצת המשפטית לממשלה לפטר שר בכיר בממשלה שלא נפתחה כנגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד הממשלה.
כפי שהודיע ראש הממשלה כבר לפני מספר שבועות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו".
