תיעוד: בת 97 ניצלה מפגיעת טיל בביתה. צפו

בתחילת השבוע, נפגע מתחם מגורים בבאר שבע, בו מתגוררת שושנה בת ה-97 יחד עם המטפלת. בתיעוד נראה כי הדף נפילת הטיל הביא להרס החלונות ורסיסים אשר עפו לעבר שושנה

תושבת באר שבע בת ה-97 נצלה בנס מנפילת הטיל האיראני בעיר. תיעוד מדהים נחשף אמש (שלישי) בכאן 11 מפגיעת הטיל בבאר שבע. בסרטון שהופץ נראה הרס דירתה של שושנה, אשר יושבת בסלון בעת הנפילה.

אינסטגרם כאן חדשות

הדפדפן שלך לא תומך בתגית וידאו.

לשושנה זו אינה המלחמה הראשונה ועוד בנערותה שרדה את מלחמת העולם השנייה כאשר הסתתרה בבונקר ברוסיה. לדברי שושנה היא שהתה בדירה יחד עם המטפלת ובנס הם נפגעו באופן קל מרסיסים. השתיים פונו לבית החולים ולאחר טיפול הן פונו לבית מלון בעיר.

בנפילה בבאר שבע נפצעו כ-100 איש כאשר רוב הדיירים המתחם שנפגע הם בני הגיל השלישי אשר ספרו על הקושי להגיע תוך זמן קצר למקלט הנמצא בקומה הראשונה. כמו הדיירים בבניין שושנה המתגוררת בקומה השישית ספרה על הקושי להגיע למקלט. היא הוסיפה ואמרה שבגלל האופי שלה והשפעת מלחמת העולם ברוסיה, היא אף פעם לא הלכה למקלטים בזמן ההתרעות.

כאמור למעלה מ-1000 תושבים פונו לבתי מלון שם הם מלווים על ידי הצוותים המקצועיים של עיריית באר שבע, רשות המיסים ועוד.