חיל האוויר הרס תשתיות אמל"ח של חיזבאללה. צפו

ביממה האחרונה צה"ל ממשיך בפעילות נגד ארגון חיזבאללה ותוקף את התשתיות של ארגון הטרור. תשתיות אלו משמשות את הארגון לתקוף ולהוות איום לביטחונם של תושבי ישראל

צה"ל ממשיך ומגביר את התקיפות בביירות. בתיעוד חדש של צה"ל נראה כיצד הותקפו מחסני אמל"ח תת-קרקעיים ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.

עם הצטרפותו של חיזבאללה למערכה ושיגור הטילים לישראל, צה"ל המשיך בתקיפות וביממה האחרונה תקף בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור.



דובר צה"ל

במסגרת הפעילות הותקפו מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, הותקף אתר ששימש את הארגון ששימש כתשתית טרור לביצוע פעולות טרור ואיסוף מודיעין וכן שימש לצרכי תעמולה. לדברי צה"ל התשתיות שהותקפו שמשו את חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ותושבי ישראל.

טרם התקיפה צה"ל דאג לצמצם את הפגיעה באזרחים והוציא התראות מקדימות כפי שהוציא לפני זמן קצר לפינוי כלל דרום לבנון. "זו אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון: פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בכוח. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם" נאמר. "למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי", נכתב בהודעה.