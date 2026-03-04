שלקה הבאה? הסדרנית הרקדנית בדרך לאח הגדול

פאינה לזובסקי, סדרנית המופע "מותק של פסטיבל" שהתפרסמה בעקבות סרטונים ויראליים מהריקודים שלה בקהל, צפויה להיכנס לבית "האח הגדול" במוצאי שבת

פאינה לזובסקי, סדרנית המופע "מותק של פסטיבל" שהתפרסמה בחודשים האחרונים ברשת, צפויה להיכנס לבית ״האח הגדול״ כבר במוצאי שבת הקרובה - כך לפי פרסום של ערן סוויסה.

הרגע שהפך לוויראלי

לזובסקי התפרסמה בדצמבר האחרון כשעבדה כסדרנית בהפקת החנוכה "מותק של פסטיבל". סרטונים שלה רוקדת בהתלהבות מהקהל לצלילי השירים במופע הפכו במהירות לוויראליים - והפכו אותה לדמות מוכרת ואהודה ברשת.

מהקהל לבמה - ולחיקוי ב"ארץ נהדרת"

הבאזז סביב לזובסקי המשיך גם לאחר מכן: היא עלתה לבמה במהלך המופע, פגשה את דני קושמרו במפגש שתועד והפך גם הוא לוויראלי ואף קיבלה חיקוי בתוכנית "ארץ נהדרת".

אוראל צברי מחקה את פאינה. צילום: מתוך עמוד הטיקטוק של ארץ נהדרת

בדרך לבית המפורסם במדינה

כעת נראה כי הדרך מהרשתות אל בית הריאליטי הנצפה בישראל קצרה במיוחד. מאז שפורסם שהיא צפויה להיכנס לבית, ברשת כבר החלו להשוות אותה לשלקה מהעונה הקודמת - ויש מי שקוראים לה כבר עכשיו "השלקה הבאה".

אם הדיווחים אכן יתממשו, לזובסקי צפויה להיות בין הדיירים שייכנסו לבית באירוע הכניסה של העונה החדשה במוצאי שבת הקרוב, שבו גם תיחשף רשימת הדיירים הרשמית.



