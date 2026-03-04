דיווח דרמטי: ישראל חיסלה בכיר במשמרות המהפכה

ישראל חיסלה את רחמאן מקדם, ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה - והאיש שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ ערב הבחירות לנשיאות ב-2024, כך דיווח היום (רביעי) עמית סגל.

עוד נמסר כי טראמפ עודכן על כך בשעות האחרונות בידי ישראל.

מוקדם יותר היום, ויום אחרי שדווח על בחירתו כמנהיג העליון הבא של איראן, מקורות איראנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מוג'תבא חמינאי ניצל מניסיון חיסול שהתרחש בתחילת המלחמה.

לטענת הגורמים, העובדה שחמינאי הבן שרד את ניסיון החיסול על אדמת איראן גרמה לכך שהוא "נחשב למקובל ביותר על ידי הממסד האיראני לתפקיד".