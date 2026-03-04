מבזקים
סבא"א מודיעה: נגרם נזק באזור מתקן גרעין באיראן

הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, טוענת כי נגרם נזק לשני מבנים באזור מתקן הגרעין באספהאן

ט"ו אדר התשפ"ו
מתקן גרעין באיראן צילום: (צילום: עמוד הטוויטר של רשת RJC)

הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, מסרה היום (רביעי) כי נגרם נזק לשני מבנים באזור מתקן הגרעין באספהאן, אך הדגישה כי בשלב זה לא רואים נזק למתקני הגרעין עצמם.

אמש, עדכן דובר צה"ל כי צה"ל תקף והשמיד בטהראן מפקדת גרעין חשאית בשם "מין זדאי", שלדבריו פעלה בחלקה מתחת לאדמה ושימשה מדענים שפעלו לקידום יכולות להשגת נשק גרעיני.

לדבריו, "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". עוד הוסיף כי לאחר פגיעה קודמת במערך הגרעין, המשטר האיראני ניסה להעביר חלק מהיכולות לבונקרים סודיים. "המשטר ניסה לשקם את מאמציו ולהסתיר אותם מתוך מחשבה שאנחנו לא נבחין בכך. הם שגו".




איראן מתקן גרעין אספהאן סבא"א