סרי לנקה: ספינה איראנית הותקפה על ידי צוללת, מעל 100 נעדרים

לפחות 101 בני אדם נעדרים אחרי שספינה של חיל הים האיראני הותקפה על ידי צוללת סמוך לחופי סרי לנקה. 78 מאנשי הצוות נפצעו, מתוכם 32 באורח קשה

אירוע דרמטי באוקיינוס ההודי: לפחות 101 בני אדם נעדרים ו-78 נוספים נפצעו אחרי שספינה של חיל הים האיראני הותקפה על ידי צוללת סמוך לחופי סרי לנקה. כך הודיע היום (רביעי) חיל הים של סרי לנקה.

גורמים במשרד ההגנה של סרי לנקה אמרו לרשת רויטרס כי האירוע התחיל כשחיל הים שלח כוחות חילוץ לסייע לספינה האיראנית, שלטענתם נקלעה למצוקה מול חופי העיר גאלה. בכלי התקשורת המקומיים דווח כי הספינה שהותקפה הייתה פריגטה מסדרת "מוג'" השייכת לצי הדרומי של צבא איראן, ונאמר כי 180 אנשי צוות היו על הסיפון.

בעקבות התקיפה, כוחות החילוץ המקומיים פינו עשרות פצועים מהספינה לבתי החולים. עוד דווח כי 32 מתוך 78 הפצועים נפגעו באורח קשה.