מקרון הורה: נושאת המטוסים "שארל דה גול" בדרך לים התיכון

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע בנאום לאומה כי נושאת המטוסים "שארל דה גול", יחד עם מערך המטוסים והליווי הימי שלה, תפליג לים התיכון על רקע ההסלמה במזרח התיכון והחשש מהתרחבות הלחימה

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, נשא הערב (שלישי) נאום לאומה על רקע ההתפתחויות במזרח התיכון, ארבעה ימים לאחר פרוץ המלחמה בין ישראל לאיראן והמעורבות האמריקנית באזור. במהלך דבריו הודיע מקרון כי הורה לנושאת המטוסים הצרפתית "שארל דה גול", יחד עם מערך המטוסים והפריגטה המלווה אותה, להפליג לעבר הים התיכון.

לדברי מקרון, ההחלטה התקבלה על רקע חוסר היציבות באזור והחשש מהתפתחויות נוספות בימים הקרובים. "נוכח המצב הבלתי יציב והאי־ודאות בימים הקרובים, הוריתי לנושאת המטוסים שארל דה גול, על מערך המטוסים שלה ועל הפריגטה המלווה אותה, לצאת לים התיכון".

יום קודם לכן הזהיר מקרון כי הסלמה רחבה יותר בין ארצות הברית, ישראל ואיראן עלולה להתקרב גם לגבולות אירופה. במסגרת ישיבת מועצת ההגנה של צרפת שנערכה ביום ראשון, הודיע כי צרפת תעלה את רמת הכוננות הביטחונית שלה במזרח התיכון, במטרה להגן על אזרחיה ועל הבסיסים הצבאיים שלה באזור, וכן לתמוך במדינות שעלולות להיות יעד לתקיפות איראניות בעקבות התקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית.

שר החוץ הצרפתי, ז'אן־נואל בארו, אמר מוקדם יותר היום כי צרפת פרסה מטוסי קרב מסוג רפאל מעל איחוד האמירויות הערביות, כדי להגן על הבסיסים הימיים והאוויריים שלה במדינה. לדבריו, לצרפת מוצבים מאות אנשי חיל הים, חיל האוויר והצבא באיחוד האמירויות, כאשר מטוסי הרפאל מוצבים בבסיס אל־דאפרה הסמוך לאבו דאבי.

"המטוסים והטייסים מגויסים כדי להבטיח את ביטחון המתקנים שלנו", אמר בארו בריאיון לרשת BFMTV. לדבריו, המטוסים ביצעו פעולות שנועדו לאבטח את המרחב האווירי מעל הבסיסים הצרפתיים.