הערכה: הפגיעה במערך השיגור האיראני הובילה לנסיגה בכמות הירי

במערכת הביטחון מזהים ירידה בהיקף שיגורי הטילים מאיראן לעבר ישראל. לפי גורמים ביטחוניים, הפגיעה במשגרים ובריחת חיילים מעמדות שיגור תורמות להיחלשות היכולת לבצע מתקפות נרחבות

במערכת הביטחון בישראל מזהים בימים האחרונים ירידה משמעותית בהיקף שיגורי הטילים מאיראן לעבר ישראל. לפי הערכות גורמי הביטחון, הירידה נובעת בין היתר מפגיעה קשה במשגרי הטילים במסגרת התקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית כך היום (שלישי) פרסם הכתב הצבאי איתי בלומנטל .

על פי הדיווח לצד הפגיעה בתשתיות השיגור, קיימת גם תופעה נוספת בשטח, כאשר חיילים איראנים עוזבים עמדות מחשש שיותקפו.

גורם ביטחוני אמר כי בישראל מעריכים שהמגמה צפויה להימשך. לדבריו: "המגמה הזאת תלך ותתגבר, אנחנו והאמריקנים פוגעים ביכולת של איראן לבצע מתקפות נרחבות".



על פי נתונים שהוצגו הערב, היקף השיגורים נמצא במגמת ירידה במהלך הימים האחרונים. ב־28 בפברואר שוגרו כ־90 טילים, ב־1 במרץ כ־65 שיגורים, ב־2 במרץ כ־25 שיגורים וב־3 במרץ כ־20 שיגורים בלבד.

במערכת הביטחון מעריכים כי המשך הפגיעה במערכי השיגור וביכולות המבצעיות של איראן צפוי להוביל להמשך הירידה בהיקף השיגורים לעבר ישראל.