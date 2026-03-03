ביטוח לאומי בעדכון חשוב לציבור

המוסד לביטוח לאומי מפרסם היום (ד') שורה של עדכונים עבור הציבור בעקבות המצב הביטחוני ומבצע 'שאגת הארי'. בארגון מדגישים כי הטיפול בתיקים ובפניות המבוטחים נמשך באופן שוטף ורציף גם תחת מצב החירום.

להלן ריכוז ההנחיות המעודכנות:

ועדות רפואיות וקבלת קהל

לטובת שמירה על בטיחות המבוטחים, לא יתקיימו ועדות רפואיות באופן פרונטלי. במידה וניתן יהיה לקיים את הוועדה מרחוק (וידאו צ'אט או טלפון), נציגי הביטוח הלאומי יצרו קשר אישי עם המבוטחים לעדכון. מי שמועד הוועדה שלו נדחה יקבל עדיפות בקביעת תור חדש עם התייצבות המצב הביטחוני.

בנוגע לקבלת קהל, ניתן לקבוע תור טלפוני באתר. פקיד מהסניף הרלוונטי יחזור אל המבוטח בשעה הסמוכה למועד שנקבע. לתשומת לב הציבור: * השיחות יתבצעו ממספר חסום – הציבור מתבקש לענות לשיחות אלו.

ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים של השיחות כיוון שגם עובדי המוסד נמצאים תחת התרעות ואזעקות.

ערוצי שירות ופעילות שוטפת

ערוצי השירות המקוונים והטלפוניים ממשיכים לפעול:

מוקד טלפוני במספר 6050*

צ'אט אנושי ופנייה מקוונת באתר האינטרנט של המוסד.

סיוע למפונים ולנפגעי הטרור

עובדי ועובדות המוסד פרוסים בימים האחרונים בבתי החולים ובבתי המלון אליהם פונו תושבים, במטרה לסייע במיצוי זכויות ובמתן עזרה ראשונית. פעילות זו תימשך גם בימים הקרובים בנקודות הפינוי ברחבי הארץ.

במקביל, הביטוח הלאומי עומד בקשר רציף עם גורמי הביטחון והבריאות כדי להגיע למשפחות השכולות ולנפגעים בעקבות הטרור האיראני, במטרה ללוותם באופן צמוד.