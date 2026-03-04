המתקשרת בתחזית מבעיתה על הבורג' חליפה בדובאי

המתקשרת עדן הודיה כהן התייחסה למתקפה של איראן נגד מדינות ערב במזרח התיכון, ופתחה בתחזית מבעיתה על הבורג' חליפה בדובאי

המתקשרת עדן הודיה כהן, התייחסה למצב במזרח התיכון, ולתקיפות של איראן נגד דובאי. תחזית אחת עוררה סערה וגרמה למתח רב בקרב הגולשים.

בדבריה כתבה כהן: "דובאי/המגדל בורג' חליפה, סכנה, זמן 1 קצר", פעמים רבות שהיא מתייחס לדברים בצורה כזו, והסבירה בעבר שזמן אחד יכול להיות יום, חודש, שבוע או שנה.

המשפיענית דניאלה דואק שמתגוררת בדובאי, פנתה היום (רביעי) לקהל עוקביה באינסטגרם לאחר שטענה שרבים מהם שלחו לה את התחזית הזו: "כולם שלחו לי איזו מגדת עתידות שהיא קולעת שאמרה שהולכים לפוצץ את הבורג' חליפה או משהו כזה, ואתם לא מבינים את רמת החרדה שהיתה לי בגוף".