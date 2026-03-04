מומחה לאיראן מזהיר: "חששנו מזה המון שנים"

בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm, לדיווח לפיו בנו של חמינאי, מוג'תבא חמינאי, נבחר לתפקיד המנהיג העליון באיראן.

הוא טען כי הוא קיצוני יותר מאביו המחוסל. "חששנו מזה המון שנים", אומר סבטי, "השם שלו היה באוויר, הוא מבין רק מליטנטיות, רק דיכוי. אביו הכה בשוטים והוא יכה בעשבים, חייבים לטפל בו וכמה שיותר מוקדם".

סבטי מעריך כי המנהיג העליון המיועד הפך גם הוא למטרה של צבאות ישראל וארצות הברית. "אני מסיק שיש מרדף אחריו, אחרי כשכבר הלכנו להפציץ את מועצת המומחים".

הוא הסביר כי גם כשנבחר חמינאי האב לתפקידו, אותה מועצה בוחרת שימשה כבובה של משמרות המהפכה. "כשהאב נבחר ב-1989, רפסנג'ני סיפר סיפור למומחים, והם עשו יד אחת לבחור בו. משמרות המהפכה הם הגוף שמנהל את איראן, ולכן חייבים לטפל בו ובקיצוניות שלו כמה שיותר מוקדם".