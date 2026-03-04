משרד החינוך מעדכן: כך יתקיימו הלימודים בימים הקרובים

בעקבות המשך המלחמה עם איראן, משרד החינוך מעדכן את מתווה הלימודים לפיו מערכת החינוך תפעל בימים הקרובים

בהמשך למתווה הלמידה שהוצג בתחילת השבוע ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, משרד החינוך מעדכן כי הלמידה בכלל מערכת החינוך תמשיך להתקיים במתכונת של למידה מרחוק בימים חמישי ושישי (5.3 - 6.3). על פי הודעת המשרד, בימים אלה יושם דגש על העמקת הלמידה המשמעותית ועל חיזוק השגרות הפדגוגיות והקשר החינוכי בין צוותי ההוראה לתלמידים.

במשרד הבהירו כי צוותי ההוראה ערוכים לכך ויובילו בימים אלה את המעבר ללמידה משמעותית, לצד המשך הקשב והמענה הרגשי לתלמידים. פירוט שעות המפגשים והקישורים לשיעורים יועברו להורים ולתלמידים ישירות על ידי הצוותים החינוכיים.

במבט לשבוע הבא, משרד החינוך נערך לתרחישים שונים בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהנחיות פיקוד העורף. ככל שיינתנו הקלות תיתכן חזרה מדורגת ללמידה פיזית, ובהיעדר שינוי תמשיך מערכת החינוך להעמיק בלמידה משמעותית מרחוק באופן סדור ומובנה.

משרד החינוך יעדכן לקראת פתיחת השבוע את מתווה הפעילות והלמידה לשבוע הבא, בהתאם להערכות המצב עדכניות ולהנחיות פיקוד העורף.