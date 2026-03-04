שר החינוך מעריך: זה מועד החזרה ללימודים

ברקע הודעת משרד החינוך מוקדם יותר היום על מתווה הלימודים לימים הקרובים, שר החינוך יואב קיש נשאל לפני זמן קצר מתי להערכתו מערכת החינוך תחזור ללמידה פרונטלית.

בראיון לגלי צה"ל אמר קיש: "אני בשיחות עם אלוף פיקוד העורף, צריכים להיות זהירים השבוע - אם רמת האיום תרד בשבוע הבא, זה מהלך שצריך לשקול בחיוב, מדובר באירוע מורכב".

בתוך כך, בהמשך למתווה הלמידה שהוצג בתחילת השבוע ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, משרד החינוך מעדכן כי הלמידה בכלל מערכת החינוך תמשיך להתקיים במתכונת של למידה מרחוק בימים חמישי ושישי (5.3 - 6.3). על פי הודעת המשרד, בימים אלה יושם דגש על העמקת הלמידה המשמעותית ועל חיזוק השגרות הפדגוגיות והקשר החינוכי בין צוותי ההוראה לתלמידים.

במשרד הבהירו כי צוותי ההוראה ערוכים לכך ויובילו בימים אלה את המעבר ללמידה משמעותית, לצד המשך הקשב והמענה הרגשי לתלמידים. פירוט שעות המפגשים והקישורים לשיעורים יועברו להורים ולתלמידים ישירות על ידי הצוותים החינוכיים.