"אם יפול פה טיל": כך הגיבו כוכבי "ארץ נהדרת" כשנשמעה אזעקה

אזעקה תפסה את כוכבי "ארץ נהדרת" בזמן ההכנות לשידור. השחקנים הצטופפו בממ"ד, שרו יחד עם בוקסה - וגם צחקו על הסיטואציה

גם מאחורי הקלעים של התוכנית "ארץ נהדרת" חוו את האזעקות שנשמעו ברחבי הארץ. בסרטון שעלה לרשת ניתן לראות את כוכבי התוכנית כשהם נמצאים בתוך הממ"ד בזמן האזעקה.

שרים יחד בתוך הממ"ד

בסרטון נראים השחקנים מצטופפים במרחב המוגן, כשברקע מופעלת בוקסה. בזמן ההמתנה לסיום האזעקה הם מתחילים לשיר יחד את השיר "שלוש עליכם" בקולי קולות.

באדיבות יח"צ

באדיבות יח"צ

"יצטרכו ללהק את כל העונה מחדש"

עם סיום האזעקה, כשהם יוצאים מהממ"ד, נשמעים השחקנים צוחקים על הסיטואציה. השחקנית גיה באר גורביץ' התבדחה ואמרה כי אם טיל יפגע בממ"ד של כוכבי "ארץ נהדרת" - "יצטרכו ללהק מחדש את כל העונה החדשה".

באדיבות יח"צ

הרגע מהממ"ד מציג איך גם בזמן אזעקה - כוכבי "ארץ נהדרת" לא מאבדים את חוש ההומור.

הערב, ארץ נהדרת בקשת 12.