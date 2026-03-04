מפקד נבטים לסרוגים: "הקרב עם המטוס האיראני היה מהיר וחד"

שעות בודדות אחרי סיום הקרב הראשון אחרי 40 שנה בין מטוס האדיר לבין מטוס הקרב האיראני ובעוד הטייס שב לשלום מספר לנו מפקד בסיס נבטים תא"ל. ד. על הקרב

"בכל רגע נתון יש עשרות מטוסים בדרך ובשמי איראן. הפעולה המרכזית כרגע היא הסרת איום הטק"ק וזאת תוך כדי פעילות של כל אנשי הלוגיסטיקה מסביב", מספר לסרוגים תא"ל ד מפקד בסיס נבטים, ומוסיף: "צה"ל כולו עובד עם אגרוף אחד".

"צריך להבין "מטוסי האדיר מדגם דור 5 ו 4 יודעים גם לתקוף וגם להגן וגם לתקוף. זהו שילוב ייחודי שאין כמוהו ויש את הפן היהודי. תא"ל ד. "המושג ונהפוך הוא בפורים מקבל היום מונח כפול ואנחנו אכן מרגישים כך", הוסיף תא"ל ד'.

לסיום תא"ל ד. מספר על השמדת המטוס האיראני: "האירוע היה מהיר. טייס צעיר זיהה מטוס קרב איראני שעלה לפעילות מבצעית. בעזרת כל החשיינים של המטוס זוהה האיום ומיד בתוך זמן קצר השמיד באמצעות טיל את המטוס האיראני". אין ספק שבשושן פורים זה מקבל משמעות נוספת".